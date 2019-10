Marcos Peña asegura que si gana Macri las elecciones: "El día después se verá una mejora económica"

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, aseguró que está “convencido de que la elección de octubre será muy distinta a las Paso” y no descartó una reunión de Macri y Alberto Fernández “en la campaña”.

En una entrevista a El Tribuno de Jujuy, el funcionario sostuvo que hay que ser “muy prudentes con los pronósticos” electorales ya que “en 2015 la mayoría ya creía que estaba definida la elección después de las Paso y que Scioli iba a ganar”. “Hoy vemos en la plataforma de la oposición la necesidad de valorizar el equilibrio fiscal: eso es algo nuevo que nos permite decir que desde estos lugares estamos proponiendo cosas parecidas”, concluyó.

Además dijo: “Estamos convencidos de que la elección de octubre va a ser muy distinta a las PASO. Estamos viendo que en todo el país el clima que hay es muy distinto al que había en agosto. Estamos metiéndole con todo con la marcha 'Sí se puede', con una propuesta por día y con mucha buena energía. Lo vi en Tucumán, hoy (por ayer) estuvo en Córdoba; estamos viendo en todos los lugares del país la convicción de muchos argentinos en dar la pelea. Estamos convencidos de que podemos darlo vuelta”.

Sin hacer autocrítica de las PASO, el Jefe de Gabinete confía en un resultado a favor de Cambiemos: “Me parece que en agosto se dio una elección donde la mayoría de la gente sabía que es un comicio particular, donde no se está eligiendo sino donde se pueden dar mensajes de distintas formas. En primer lugar, no ir a votar, hay mucha gente que en las primarias no va a votar y después en las generales va".

Y agregó: "Hay gente que usa las primarias para transmitir un mensaje de enojo o para que escuche el Gobierno, y ese mensaje ha sido escuchado. Creo que hay una reacción muy clara de parte de Mauricio (Macri) de poder transmitir propuestas de futuro, propuestas claras de alivio para lo que tiene que ver con el salario, la generación de trabajo y el crecimiento, que es el foco más importante hacia adelante”.

Frente a las consultas sobre en que se basan a la hora de pensar de que el gobierno podrá ahora repuntar la economía expresó que se basa “en que el esfuerzo que se realizó no fue en vano". "La diferencia entre un esfuerzo y un sacrificio es que el esfuerzo de normalizar la macroeconomía devastada que encontramos en 2015 y poder resolver la cuestión del equilibrio fiscal, de tener un tipo de cambio competitivo, de tener superávit comercial y de tener la balanza de pagos más ordenada son todas cosas que hacen a un ordenamiento”, indicó.

Con respecto a los datos de pobreza, Peña aseguró que es valioso que ahora se revelen los datos desde un organismo oficial y señaló que "han mejorado también otras discusiones que hacen a la cuestión de la pobreza, como la infraestructura". "La discusión de la pobreza, si bien el índice marca una variable muy importante, no se termina allí".

"Lo que está claro es que el índice refleja un desafío en lo macroeconómico, particularmente en la inflación, y la necesidad como venimos diciendo de un acuerdo más estable de todo el sistema político para ir ordenando ese desafío”, añadió.

Respecto a las elecciones del 27 de octubre y cómo reaccionarán los mercados, especificó: “Nos enfocamos en resolver problemas. Hemos hecho medidas de alivio concretas para tratar de minimizar el impacto, que siempre es complicado. Pero lo que tenemos mucha certeza es que el día después de la elección de octubre, cuando se confirme un resultado distinto, se va a ver un alivio en el mercado y una mejora económica. Estamos enfocados más en eso que en la mirada hacia atrás”.