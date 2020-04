Marcela Tinayre habló del amor y lanzó una sorpresiva confesión

Marcela Tinayre se encuentra a la espera de una persona con la que pueda compartir la vida. "Quiero un compañero de vida. Quiero abrir mi corazón y encontrar un compañero", confesó la hija de Mirtha Legrand. Además, dijo que está cómoda con el aislamiento social. "Me encanta", lanzó.

"Quiero un compañero de vida. No sé si un amor, porque he sido muy amada y he amado mucho. Marcos me amó muchísimo y todavía lo hace, de hecho una de las cosas que más me angustian hoy es no poder ir corriendo a abrazarlo. Pero en los años de vida que me quedan, quiero abrir mi corazón y encontrar un compañero, alguien con quien compartir el diálogo", declaró Marcela Tinayre a Catalina Dlugi, en Radio La Once Diez.

La hija de Legrand aseguró que no espera grandes cosas, pues tuvo una vida plagada de buenos momentos. "En lo personal no espero más de lo que tengo, porque estoy muy agradecida. Me encanta la cuarentena, creo que el planeta nos mandó esto porque los humanos tenemos que guardarnos. Estábamos haciendo las cosas muy mal. La tierra resurgió, no la estropeemos más. Se puede vivir con muy poco y ser feliz. No se necesitan 300 vestidos o 200 pares de zapatos, se puede estar lindo y elegante con poco", reflexionó, en diálogo con Agarrate Catalina.

Sobre su mamá, admitió que hace un mes que no la ve y que, a pesar de tener un permiso para acompañarla cuando necesita, "La Chiqui" prefiere manejarse sola. "A mamá puedo ir a verla, pero me dice que no, que me quede en casa, que hemos llegado hasta acá y que aguantemos. Ella extraña su actividad", afirmó.

Por último, la conductora de Las Rubias (NetTV) comentó que pasa la cuarentena con su hijo menor, Rocco: "Parar me sirvió para bajar un cambio y tener más dialogo con él, para poder incentivarlo en su primer año en la facultad. Es un bajón para los chicos que estaban entusiasmados por empezar a estudiar, para él es un pelotazo estudiar ingeniería por internet".