Luis Juez reveló lo que piensa y dijo que "Argentina es un país de m..."

El candidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio en la provincia de Córdoba, Luis Juez, se sinceró en una entrevista radial y dijo que Argentina es "un país de mierda", con habitantes "ventajeros y jodidos" e igualó a la nación con "un país bananero del África meridional". El dirigente se lamentó porque el peronismo pueda volver al poder "por las cagadas nuestras" (en referencia al oficialismo) criticó al gobierno nacional por haber despreciado la política.

El verborrágico ex embajador ante Ecuador (país que se caracteriza por la producción de bananas) habló sin filtros en una entrevista con Radio Con Vos y sostuvo que la responsabilidad de la crisis es la corrupción. Sin embargo, luego remarcó que "la política la podes hacer con políticos mas honestos o menos honestos pero no podés hacerla sin políticos, no podes jugar al fútbol con jugadores de rugby".

Pero además, el ex senador agregó: "Somos un país bananero, del África meridional (y eso) es por la corrupción". Cuando le preguntaron los motivos, enfatizó que "nos pasa eso porque somos soberbios de mierda, nos creemos un país rico y somos un país de mierda, somos ventajistas y jodidos".

Juez se lamentó ante la posibilidad del triunfo del peronismo el 27 de octubre y puntualizó que "llegan con muchas chances por nuestras cagadas, y es horrible". El dirigente acusó al Gobierno nacional de "subestimar la política", añadió que cuando eso ocurre "te cuesta un huevo" y evaluó que "Macri la puede pelear (a la elección) y está bueno que crea que la pueda revertir...creo que es difícil".

Sobre el final, lanzó una advertencia: "Yo no soy el hermano de Chita (N. de R. la mona compañera de Tarzán), yo soy peronista; se viene la pelea de La Cámpora con los gobernadores y esa historia sabemos cómo empieza y cómo termina".