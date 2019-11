Luis Enrique denunció que su ayudante de campo quiso quedarse con su puesto tras la muerte de su hija

Luis Enrique denunció una traición de su ayudante Robert Moreno en la Selección de España. Tras asumir nuevamente como entrenador, luego del fallecimiento de su hija, el flamante seleccionador dejó fuera de su equipo a quien consideró "desleal". ¿Por qué? En conferencia de prensa, el propio DT lo explicó de forma clara: "Quería seguir siendo el entrenador hasta la Eurocopa 2020".

“El único responsable de que Robert Moreno no esté en mi staff soy yo. No Rubiales, ni Molina ni la Federación. El desencuentro con Moreno viene el 12 de septiembre”, manifestó 'Lucho', quien agregó: "Ese fue el único día que tuve contacto con él. Me llamó, tuvimos una reunión en mi casa y percibí que quería hacer la Eurocopa y que después, si yo quiero, volvería a ser mi segundo. Lo veía venir por los acontecimientos de las últimas semanas".

Por último, Luis Enrique explicó por qué consideró "desleal" la ambición de su ex ayudante de campo: "Voy a ponerme en el otro punto de vista: entiendo que le haga ilusión, que es la oportunidad de su vida, ha trabajado mucho y es ambicioso, que es una cualidad a valorar, pero para mí es desleal, yo no lo haría y no quiero a nadie con esas características en mi staff. La ambición desmedida no es un a virtud, sino un gran defecto”.