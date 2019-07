Luis Brandoni dejó en ridículo a Wiñazky y sin palabras en vivo

El actor macrista Luis Brandoni dejó en off side al operador mediático del Gobierno, Nicolás Wiñazki, al desmentirlo en vivo una información “extra oficial” que tenía el periodista de TN.

“¿Casi sos candidato a vicepresidente?”, le preguntó el conductor de TN Central, a lo cual, con cara de pocos amigos, el actor le replicó: “¿Quién te dijo?.

Entre risas, Wiñazki se cubrió: “Fuentes del gobierno”. “No, a mí no me comentaron nada”, le contestó Brandoni.

Y el conductor insistió: “¿No hubo una reunión con Macri?”. Al rescate salió un panelista del programa, quien le desvió la pregunta al actor y le preguntó si le hubiera gustado ser precandidato a vicepresidente.

“No puedo decir eso, lo que hubiese sido un problema para mi es decir que no y no poder decir que no. Eso no es mi vida, mi vida es otra, ya tengo mi vida, sería un cambio demasiado radical”, explicó Brandoni.