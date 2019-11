Luego de sus gestos hacia Tite, en Brasil tratan a Messi de maleducado

No se la perdonaron. En Brasil hizo mucho ruido el gesto de Lionel Messi hacia Tite, entrenador del 'Scratch'. Es que 'La Pulga' le solicitó, de forma desafiante, que se calle y que deje de reclamarle al árbitro por diferentes situaciones del partido. De hecho, uno de los que alzó la voz en el combinado rival fue Thiago Silva. Y quien fue capitán del adversario no anduvo con pelos en la lengua: trató al rosarino de maleducado.

Luego de la derrota ante Argentina, por 1-0 y justamente con gol de Messi, el defensor que milita en PSG de Francia sentenció al astro albiceleste: "Siempre busca forzar al árbitro a darles situaciones de falta o lanzamientos peligrosos, y siempre actúa de esa manera. Hemos hablado con algunos jugadores que juegan en España y sucede lo mismo, busca controlar el juego e influir en las decisiones del árbitro”.

“En la Champions no tiene esa ventaja porque los árbitros son más duros. No lo ves tratando de mandar tanto. Hay árbitros, que por admiración, comienzan a ponerse de su lado. Como no teníamos a Neymar a nuestro lado estábamos en desventaja”, añadió Thiago Silva, quien terminó de aniquilar al 10 de Argentina con una última frase.

"MI CAPITÁN":

Por las reacciones a las imágenes de Lionel Messi pidiéndole silencio a Titepic.twitter.com/II47fa9Q7o — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 16, 2019

¿Qué fue lo que agregó el zaguero? Lo siguiente: "Es difícil de entender cuando hablamos de educación sobre el campo y uno de los jugadores más admirados del mundo hace eso... No se lo haría a una persona mayor, pero que se lo haga a un entrenador… Por mucho que exista rivalidad, la educación tiene que ser lo primero".