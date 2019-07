Los inesperados dichos de Susana Giménez sobre Evita

A pocas horas de comenzar una nueva temporada de su programa, Susana Giménez habló sobre su admiración juvenil a Eva Duarte y recordó los logros que obtuvo durante su vida.

En una entrevista al diario La Nación, al ser consultada sobre viejos dichos suyos de que era "evitista", la mítica conductora contó que cuando se enteró de su muerte en 1952 se puso mal: "Cuando Eva murió, vivía en el colegio pupila. Me dio mucha tristeza cuando me enteré de su muerte. Quizás porque estaba muy sensible, extrañaba a mi mamá".

"En cuarto grado, tuve como libro de lectura a La razón de mi vida. Miraba las fotos de esa mujer tan divina, llena de rubíes, que creía que era una estrella de cine. Me gustaba. Con el tiempo, fui creciendo y conociendo más la historia. Me parece que ella hizo muchas cosas positivas que aún existen, como los hospitales, las colonias de vacaciones, el voto femenino. Hizo mucho", destacó.

LEA MÁS Susana Gimenez defendió a Macri y criticó a los argentinos por "egoistas"

Ante la pregunta de si a la Argentina actual le haría falta la iniciativa social de Evita, la diva contestó: "Sería bárbaro, fabuloso. Creo que ella tenía tanto o más carisma que Perón. Era una dupla imbatible. Le demostraban al pueblo todo lo que sentían: se abrazaban, ella apoyaba su cabeza en él. Nunca fui peronista, pero evitista sí".