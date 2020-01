El líder de Cambiemos y ex presidente de la Nación, Mauricio Macri, fue foco de las noticias en las últimas horas debido a que viralizaron fotos junto a su esposa Juliana Awada y su hija Antonia. Las mismas fueron sacadas en Villa La Angostura, lugar que el político eligió para tomarse vacaciones en 2020. Y claro, los memes en Twitter no tardaron en llegar.

Haciendo referencia al poco tiempo que tardó en tomarse vacaciones luego de dejar la presidencia y a las constantes y consecutivas veces en las que decidió tomarse días de descanso, Macri fue el protagonista de desopilantes publicaciones cargadas de fotos y mensajes. Uno de los apodos que más prevaleció fue 'Capitán Reposera'. ¡Mirá los mejores memes!

