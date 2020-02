Lionel Messi deslizó cuál podría ser la fecha de su retiro

El capitán de la Selección masculina, Lionel Messi, habló de todo en una entrevista y dejó entrever cuándo se retirará del fútbol profesional. Por suerte, todavía quedan algunos años.

Con 32 años es de esperar que la carrera de la 'Pulga' transite la etapa de cierre, de hecho hasta el propio jugador lo deslizó cuando le entregaron su sexto Balón de Oro. "Se va acercando el momento de la retirada", señaló en aquella oportunidad y ahora se acercó a la fecha posible.

"Se quedaron con eso, pero la realidad es que uno va cumpliendo años y no sabe cuándo. Hoy por hoy me siento muy bien, mejor que en años anteriores, y eso que no estoy haciendo goles, pero a nivel físico y de piernas me siento muy bien", señaló al respecto el argentino en una entrevista con el medio español Mundo Deportivo.

Pero su respuesta no quedó allí. Ante la repregunta de si llegará a las 40 en actvidad, Lio soltó una risita y afirmó: "Veremos, veremos". Por lo pronto, a Messi le queda un año más de contrato y luego deberá renovar el vínculo con el Barcelona en la que quizás sea su última firma.

¿Se va del Barça?

Mientras algunos rumores indicaban que los problemas surgidos en el último tiempo impulsaban al diez a salir del Barça hacia Newell's, el jugador dejó bien en claro que se va a quedar en España. "Yo ya lo dije muchas veces que mi idea es esa y mientras el club y la gente sigan queriendo eso por mi parte no va a haber nunca ningún problema", apuntó.

Y agregó: Muchas veces dije también que me gustaría estar y que estemos bien todos, el club, que la gente esté contenta con el equipo que haya, que haya un proyecto ganador y sigamos optando a todos los títulos como lo hicimos siempre en este club. Esa es mi idea, seguir en este club. Quiero ganar otra Champions, quiero seguir ganando Ligas y siempre aspiro a eso.

Sobre su cláusula de salida gratuita al final de cada temporada, Messi también indicó que tuvo la chance de irse en muchos momentos, pero fue categórico. "En ningún momento se me ocurrió irme y ahora tampoco. Lo vuelvo a repetir. Si el club quiere, no hay problema".