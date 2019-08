Leuco se puso violento y con insultos increpó a Alberto Fernández

El periodista ultramacrista apuntó contra el precandidato presidencial Alberto Fernández y se puso violento.

El exjefe de Gabinete durante su discurso en un evento en el que casi 9 mil científicos e investigadores le presentaron una solicitada en apoyo a su candidatura, aseguró que en su gestión nadie deberá tener miedo y que las opiniones políticas no importarán a la hora de desarrollar ciencia para el futuro de los argentinos.

En ese contexto, el conductor de Le Doy Mi Palabra en Radio Mitre, aseguró que se trató de un acto "autoritario" y que fue "un escrache", dedicarle unas palabras a la científica Sandra Pitta, quien encabezó una crítica contra el kirchnerismo.

El periodista negó que quienes participaron del acto fueran profesionales y aseguró que se trataba de "militantes de La Cámpora, del Movimiento Evita".

"Seguramente, en las dos primeras filas había científicos, chupamedias de Cristina como Adrián Paenza, pero no me vengan a decir que había siete mil investigadores. No puedo creer que haya esa cantidad de investigadores que celebren el choreo más grande que hubo en la Argentina”, sentenció.

Luego Leuco disparó: "¿Quién es Alberto Fernández para cuidar a la gente? ¿Es policía o es él que contiene a los patoteros? ¿El que da la orden si hay que atacar o no a alguien? ¿Quién es Alberto Fernández para darle seguridad a Sandra Pitta? Un ciudadano común, ni concejal es”.

Y allí, increpó al dirigente: “¿Quién carajo sos Alberto Fernández para decirle a la gente que no tenga miedo? ¿Vos sos el que genera el miedo? ¿Vos sos el que va a frenar algo para que la gente no tenga miedo? Insisto, ¿sos gendarme, quién sos?”.