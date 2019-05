Lázaro Báez rompió el silencio y aseguró que los supuestos audios que publicó Clarín no existen

El empresario de la construcción Lázaro Báez, que se encuentra detenido con prisión preventiva desde el comienzo de 2016, rompió el silencio y negó los supuestos audios que todavía nadie escuchó.

Según Clarín y La Nación, Báez le habría reconocido en una escucha ilegal a su abogada que el dinero que tiene a su nombre en realidad pertenece a alguien "de arriba", a quien no nombra pero menciona como "él".

escucha lazaro tapa clarin

Durante un programa en C5N, su abogada lo llamó y lo puso en contacto con el periodista Tomás Méndez.

Embed

“Eso no existe. No existe lo que están mostrando en pantalla. Por supuesto que no existió. Además sería una falta de respeto a mi amigo porque es no conocerlo", aseguró.

"Hay que retrotraer la mirada a lo que fue el desarrollo del expediente. A mi me han detenido con una justificación que es irrisoria. Donde el doctor Casanello manifiesta que no existía un plan de vuelo y que nuestra intencionalidad era fugarnos del país".