Lava Jato: nuevo chat revela cómo armó Moro con los jueces supremos de Brasil la condena a Lula

Un nuevo chat revelado da a conocer cómo armó el magistrado Sergio Moro con los jueces del Tribunal Supremo de Justicia Brasil la condena a Lula da Silva. Hoy Sergio Moro es el ministro de Justicia de Jair Bolsonaro tras la maniobra para lograr la derrota del PT en las elecciones.

"In Fux we trust", le dijo Moro al fiscal Deltan Dallagnol. Se refirió así a Luiz Fux, ministro del Supremo Tribunal Federal. El intercambio de mensajes fue revelado por el medio The Intercept y Radio Bandeirantes.

Los mensaje se dieron en 2016, tras un encuentro entre el ministro del STF y el procurador de la Lava Jato, según reveló el medio norteamericano que sacó a la luz la escandalosa maniobra judicial para meter preso a Lula y no dejarlo participar de las elecciones en lo que luego fue el triunfo de Jair Bolsonaro.

El contenido muestra a Deltan hablando en un grupo de abogados de Lava Jato en una conversación que tuvo con el Ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux.

En el encuentro, Fux habría dicho al procurador que su equipo podría "contar con él". Los mensajes de Deltan son del 22 de abril de 2016, poco más de un mes después de que Sergio Moro divulgara el contenido de conversaciones telefónicas con supuestos vínculos de la entonces presidenta Dilma Rousseff y el ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva.

"Queridos, hablé con Fux, una vez más, hoy. Le dije que le contara con lo que necesitábamos una vez más. Sólo faltó, como buen carioca, llamarme para ir a su casa. Pero las señales fueron óptimas. He hablado de la importancia de protegernos como instituciones. En especial en el nuevo gobierno ", afirmó Deltan Dallagnol a los fiscales. Enseguida, el propio Moro respondió: "Excelente. In Fux we trust [En Fux creemos]".

EL CHAT

Em novos trechos do chat privado com o então juiz @SF_Moro, @deltanmd Dallagnol menciona uma conversa com o ministro do @STF_Oficial, @luizfux. Moro responde: “In Fux we trust”. O diálogo foi divulgado no programa de @ReinaldoAzevedo https://t.co/0CFzQjMjgX #VazaJato pic.twitter.com/q48cfQs1U2 — The Intercept Brasil (@TheInterceptBr) June 12, 2019

EL CHAT COMPLETO

EL DIÁLOGO