Las fotos de Luciano Castro: Sabrina Rojas destrozó a Clarín y otros medios por ser cómplices de la filtración

Sabrina Rojas, La pareja de Luciano Castro, criticó a los medios de comunicación por ser cómplices de quien subió la foto del actor desnudo al asegurar que existen más imágenes.

En su paso por Intrusos, la actriz se cuestionó: "¿No es promocionar algo que es un delito decir que hay más material?".

En esa línea, pidió responsabilidad por el contenido que se difunde y las consecuencias que pueden llegar a generar. "Tenemos que ser responsables que es un delito, era algo de la privacidad. Hay que trata dentro del alcance que tenemos. Hay gente que se puede quitar la vida por esto", agregó.

"Si no es la víctima puede ser un hijo, un hermano, que no pueda soportarlo. Ya que no podemos manejar la moral de las personas, tenemos que ser responsables. Ciudad.com, Rating Cero, Radio Mitre, Clarín, avisando que hay más material. ¿No sos tan cómplice como el que lo sube?", cerró.