La salud de Jorge Lanata: el periodista de Clarín anunció que deja la televisión

A través de un video, el periodista macrista Jorge Lanata anunció que dejará su programa en El Trece debido a los constantes problemas de salud que atravesó en el último año y que se agudizaron en las pasadas semanas.

"Contaba el otro día en una nota que para mí era muy cálido y muy íntimo que la gente me dijera 'yo rezo por vos' cuando me encuentran en la calle. Es como me dan algo de ellos", comenzó Lanata su breve mensaje.

Y añadió: "¿Sabés que me dicen también todo el tiempo? Y recién volviendo a mi casa me volvió a pasar, todo el tiempo 'cuidate, cuidate, cuidate'. Les voy a hacer caso".

Solo frente a cámara, el conductor resaltó que está "bien del trasplante", del cual ya pasaron cinco años, pero que tiene "un montón de enfermedades asociadas con ese tema".

"Este año me internaron cuatro veces y en el último mes me caí tres veces. Y el último fue horrible, me caí de espaldas en el piso de la radio, fue realmente muy fuerte", recordó.

MÁS INFO Navarro, lapidario contra los periodistas del Debate 2019

Y concluyó: "Les voy a hacer caso, me voy a cuidar, voy a tomarme unos meses y el año que viene vuelvo a aparecer por la pantalla de El Trece. Ahora paro porque tengo que hacerlo y aparte tengo que hacerles caso, gracias".

Por su parte, la Fundación Favaloro hizo público un comunicado en el que informó que Lanata presenta una "evolución estable de su trasplante renal", aunque requiere "un abordaje enérgico y multidisciplinario de sus enfermedades asociadas", por lo que le fue recomendado un "tratamiento intensivo de su obesidad y diabétes que requiere de una reducción temporaria, pero significativa de su actividad laboral".