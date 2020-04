La quita de valor presente de la deuda será del 56%

El Gobierno les planteará a los bonistas una propuesta de reestructuración que implicará una quita de valor presente del 56%. La oferta será para canjear los U$S 68.000 millones de bonos en moneda extranjera bajo ley estadounidense. La mayoría de estos títulos públicos fueron emitidos por Mauricio Macri.

La exit yield, es decir, lo que van a rendir los bonos argentinos después de renegociar la deuda, será del 56%, de acuerdo a lo que transmitieron fuentes oficiales a El Destape. La cuenta surge de la merma de la tasa actual promedio del 9% que tienen estos bonos en dólares por U$S 68.000 millones al interés medio del 2,33% que tendrán las nuevas series.

El detalle del valor a presente de cada título recién se conocerá el viernes, cuando el ministro de Economía, Martín Guzmán, publique el documento y abra la inscripción de aceptaciones de acreedores. El funcionario anticipó que habrá un período de gracia de tres años, por lo que recién se volverá a pagar en 2023 y con un interés inicial del 0,5% que irá en alza progresivamente a lo largo de los años.

La oferta implica una reducción del 5,4% del capital, de U$S 3.600 millones, y del 62% del interés, de U$S 37.900 millones. Esto equivale a U$S 41.500 millones, de los cuales U$S 34.100 millones, serán ahorrados entre 2020 y 2025.

En los últimos minutos de la rueda se registró una oleada de compras de bonos. El mercado no tomó con malos ojos que Guzmán reconozca casi la totalidad del principal (en concreto, el 94,6%), por lo que aumentaron la demanda en los menos de 30 minutos que quedaron disponibles desde que el ministro habló en la Quinta de Olivos frente al presidente, Alberto Fernández, y los gobernadores.