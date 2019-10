La Justicia revocó el procesamiento a Cristina Kirchner en una causa que se desprende de "cuadernos" y "gas licuado"

La Cámara Federal porteña decidió revocar el procesamiento de ex presidenta Cristina Kirchner en la causa desencadenada por los cuadernos del chofer Oscar Centeno, en la que se investiga, por los dichos de arrepentidos, las coimas que habrían pagado empresarios a cargo de los corredores viales. También se expidió a favor de la expresidenta en la causa "gas licuado",

La primera investigación se inició a partir de la declaración que hizo como "arrepentido" el ex funcionario Claudio Uberti, quien tenía a cargo el órgano de Control de Concesiones Viales. La Justicia decidió revocar el procesamiento con prisión preventiva que había dictado el juez Claudio Bonadio y le dictó la falta de mérito a la senadora.

No obstante, la Cámara Federal confirmó el procesamiento del ex ministro Julio De Vido, el del ex titular de OCCOVI Claudio Uberti y el empresario Marcelino Miguel Aznar por asociación ilícita en concurso con el cohecho pasivo.

El fallo confirmó además el procesamiento de siete empresarios (entre ellos arrepentidos) y revocó el de otros cuatro. También bajó considerablemente los montos de los embargos.

Por otro lado, también revocó hoy también otro procesamiento de la senadora en la causa por la cual se la investigaba por la compra de gas licuado durante su Gobierno.