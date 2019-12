La insólita campaña de falsas designaciones que es furor en Twitter para burlarse de los trolls macristas

Una campaña de posteos falsos sobre designaciones de familiares de Cristina Kirchner y Alberto Fenández en el Estado se hizo viral y despertó la ira de los macristas y las risas de los kirchneristas.

Walter White de Breaking Bad, Luke Skywalker y Chewbacca de Star Wars, Marcelo Gallardo, Patricia Bullrich y hasta Papá Noel. Todos esos personajes quedaron involucrados en una masiva broma respecto a las designaciones de supuestos familiares de la fórmula presidencial.

Es que diversos usuarios de Twitter empezaron a instalar estas "fake news", pero no para desinformar sino para reírse de cómo circula la información en redes sociales.

Sin embargo, la campaña se habría originado en una cuenta de contenido antikirchnerista denunciando el supuesto ingreso de una sobrina del presidente, que en verdad era la actriz porno Mia Khalifa. "Ella es Graciela Fernandez, sobrina de Alberto Fernandez (si, si, el presidente) no tiene ni el secundario completo y tiene un puesto como asesora de Carlos Zanini con un sueldo de 230.000$", apuntó el posteo junto a los hashtags "Estovotaste?" y "ElPeronismoNOCambió".

Ese "error" desencadenó una catarata de mensajes desopilantes como por ejemplo el que involucró al protagonista de Breaking Bad, rebautizado Walter Blanco Fernández: "Este es Walter Blanco Fernández, primo segundo de Alberto. Daba clases de química en un colegio en Morón, desde el 10 de diciembre lo designaron Coordinador de Registro y Monitoreo de Dispositivos en el Sedronar. Va a cobrar un sueldo de 237.850 pesos. Peronismo. Esto votaron".

Este es Eduardo Fernández. Es primo hermano de Dylan Fernández. Consiguió un cargo juntó al Ministro de las Mujeres, Géneros y Diversidad, y cobra la increíble suma de 300.000 dólares mensuales, a pesar de no haber terminado el secundario. Genios del voto. pic.twitter.com/wwZVOW5Ieo

Este es Adalberto Fernandez, clon de Alberto Fernandez. Tiene 3 días de vida y todavía no desarrolló la capacidad del lenguaje ni control de esfínteres. Por un error de fabricación tiene piernas de oveja. Cobra una pensión de 47.000 Euros. Eso hacen con tu plata. pic.twitter.com/ppNc3TIvyi

Este es Robert Smith, ex estrella de rock. Pese al visible deterioro de su condición física, intelectual y emocional, cobra $450.000 para darle clases de guitarra a Alberto Fernández, todo pagado con nuestros impuestos. Y ese dinero lo fuga a Inglaterra, su país natal. DIFUNDIR. pic.twitter.com/1b3nakrGBt

Este es Lucas Kicillof,primo hermano de Axel Kicillof que lo puso como asistente en el ministerio de seguridad ,cobra $450.000 Esto votaste? EL PERONISMO NO CAMBIA MÁS. pic.twitter.com/zsbncNt6hT

Este es Alejandro Colmenares. Es el tío primo uruguayo de la hermana de la novia de Alberto Fernández. Arregla computadoras en la embajada Argentina en Uruguay y tiene un sueldo de u$s 25.000 -mas o menos un millón y medio de pesos-. Only in peronia. Volvieron peores. DIFUNDIR. pic.twitter.com/MMlOx3g9e6