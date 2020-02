La grave denuncia de Jimena Barón luego de que le cancelaran su show

La municipalidad de Comodoro Rivadavia, Chubut, decidió "reprogramar" el show musical de Jimena Barón estipulado para el próximo 22. Tras el escándalo desatado por la promoción de su canción Puta, la artista denunció que le "bajaron el show" después de haber pedido disculpas por la controversia desatada.

"El 22 volvía felizmente al escenario, compartiendo show con mi amiga Gazzu en Comodoro Rivadavia", dijo. Pero le avisaron de parte de la municipalidad que decidieron reprogramar el show "sin explicación alguna", explicó en su cuenta de Instagram.

La artista, que sufrió bastante a nivel personal por las agresiones y amenazas que recibió tras la promoción de su nuevo corte musical, aseguró que juntó "fuerza y felicidad" para volver a las tablas, pero eso se "desmoronó". Por eso se preguntó: "¿Cómo hago para creer que esto no es algo personal? ¿Que no es conmigo? ME CENSURARON. ESTO ES MUY GRAVE".

Barón recordó a sus seguidores, que estaban esperando para verla, haciendo el esfuerzo de pagar la entrada o viajando largas distancias: "Esto me duele profundamente y me da una bronca insoportable. Ustedes tampoco se merecen ésto".

La productora del evento confirmó que el show de Jimena, en el marco del 119° aniversario del municipio, no se realizará por decisión de las autoridades "por razones ajenas a la artista" y a la compañía.

El mensaje fue compartido por Barón en su Instagram seguido de comentarios de sus fans, quienes manifestaron el esfuerzo y deseo por verla. Por eso, pidió que deberían devolver el dinero de la entrada ya que muchos sólo la adquirieron para escucharla a ella y ahora no podrán hacerlo.