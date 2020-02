La fuerte acusación de Cinthia Fernández contra Naidenoff

Cinthia Fernández continuó con la polémica tras las fotos que se viralizaron junto al legislador Luis Naidenoff en las que la tomaba de la cintura y salió con una fuerte acusación contra el senador y su entorno.

Todo comenzó en el programa de Intrusos, cuando la panelista Marcela Tauro sostuvo: "A mí me empezaron a mandar las fotos y después salió en todos lados. A mí, desde afuera, me dio que era una movida de prensa, no de él, sino de su entorno. Porque te insistían diciendo '¿Qué pasa con este?', y yo decía: '¡¿Quiénes son?!'"

En ese momento, la modelo comentó en las redes sociales: “Totalmente de acuerdo con Tauro. Movida de prensa, todas las fotos que sacó la prensa de ellos, ¿qué casualidad, no? Menos mal que estaba @MarceloPolino. Vio todo y notó mi incomodidad y que me acompañó todo el tiempo. Si no nadie me creía”.

Menos mal que estaba @MarceloPolino y vio todo y noto mi incomodidad, y q me acompañó todo el tiempo. Sino nadie me creía — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) February 14, 2020

Hay que recordar que horas después de la difusión de las imágenes en las que se los ve muy cerca a la morocha y a Naidenoff, en las que parece que este está sujetando su cintura, el legislador compartió un mensaje en el que aseguró no conocer a la panelista.

"Yo también fui invitado, ambos somos víctimas de una maliciosa interpretación de una foto, tomada desde un ángulo que no refleja lo que sucedía. La aclaración es necesaria por respeto a los involucrados y sus familias", indicó.