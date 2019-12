La frase de Oscar Ruggeri que hizo llorar al 'Pollo' Vignolo al aire de Fox Sports

Oscar Ruggeri lanzó una frase al aire de Fox Sports que causó el llanto de Sebastián Vignolo. Un poco en broma y otro tanto en serio, el 'Pollo' se sorprendió al escuchar de la boca del 'Cabezón' que no es considerado un amigo en su círculo intimo. "Acá no somos amigos, es como en un vestuario", explicó el ex campeón del mundo. Por su parte, el conductor retrucó: "¿Vos de verdad que no me considerás amigo?".

El "Cabezón" considera a los muchachos de #90MinutosFOX como "buenos compañeros pero no amigos".

"Me estás haciendo sentir mal. Pegá, no hay ningún problema", retrucó Vignolo, quien fue cruzado de inmediato por Ruggeri: "Si se te caen las lágrimas te digo que sí, te abrazo, y nos vamos abrazados de acá. ¿Qué sos actor? ¿Te pusiste lágrimas? Llorá, llorá más fuerte si querés".

A su vez, Vignolo prosiguió mostrando su tristeza por no estar incluido entre las personas más cercanas al círculo del exdefensor: "No lo puedo creer. Vos te lo tomás a la joda porque pensás que es televisión. Me estás matando".