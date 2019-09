La fake news que tuvo que salir a desmentir Maradona sobre su salud

Enojado, Diego Armando Maradona debió salir a desmentir una fake news sobre su salud, según publicaron medios argentinos.

Fue luego de los rumores que lo vincularon con el club nacional Gimnasia La Plata, a donde habría sido tentado para dirigir.

Pero el 10 utilizó las redes sociales para comunicarse con sus seguidores y hablar sobre esa posibilidad. Lo hizo en la red social Instagram.

"Hola a todos, quiero aclararles que yo no recibí, ni rechacé, ninguna propuesta de equipos argentinos, como andan diciendo. No tuve contacto oficial con ningún club", afirmó primero.

Y luego se refirió a la noticia falsa ya que hubo medios que publicaron que "El Diez" no aceptó porque no estaba apto de salud. Sin embargo, Maradona aclaró: "Estoy bien de salud y por supuesto que sería un honor para mí dirigir en mi país. Siempre me gustaron los desafíos. Le mando un abrazo a todos!".