La ex pareja de Jonatan Cristaldo rompió el silencio y denunció que hubo "otras situaciones de violencia"

Morella de las Heras contó que fue sometida a varias situaciones de violencia por su pareja, el futbolista Jonatan Cristaldo, a quien denunció por haberle dado una golpiza el sábado pasado. Además afirmó que el jugador no se presentó a declarar ante la Fiscalía.

"El ataque fue el sábado a las 6 de la mañana antes de irse a entrenar", contó la mujer de 28 años, quien agregó que en "la Fiscalía de Tigre todavía lo están esperando" para declarar y agradeció a los medios por la difusión necesaria "para que no quede todo en impunidad".

"Hubo otros episodios de violencia antes", contó De las Heras y agregó que tiene recuerdos de haber sufrido agresiones frente a sus hijos que resultaron determinantes para que haga la denuncia.

"La notificación de la Policía llegó a Racing y ahí se hizo viral. Siento que se fue de las manos, no me gusta que esté pasando todo esto. Por un lado siento que por algo se supo todo esto. La verdad que estoy mal, porque ahora se viene una pesadilla con él, porque debe estar enojado, debe tener vergüenza. Seguro van a tener una reacción", sostuvo.

El fiscal Diego Callegari -a cargo de la UFI de género de Tigre- le dictó al delantero una restricción perimetral de 300 metros por el lapso de 150 días, y le suministró un botón de pánico a la denunciante. Fuentes de la fiscalía confirmaron a esta agencia que la investigación avanza y que el futbolista fue citado para declarar la semana próxima.

La víctima, de 28 años, formuló la denuncia contra el atacante del equipo de Avellaneda en la sede policial Departamento Rincón de Milberg, partido bonaerense de Tigre. Según indicó la mujer en su denuncia, ella se encontraba descansado en su domicilio de la calle Santa María de Las Conchas al 4200 junto a Cristaldo, de 30 años, cuando, sin mediar palabra, el futbolista la golpeó en el rostro.

De Las Heras contó en su denuncia que el delantero le ocasionó "lesiones de carácter leves", y tras ello el jugador se retiró del lugar: "Es maltrato de todo tipo. Me decía que estaba deprimido y se iba a bailar. No tenía depresión de alguien que está en la cama".

"Tenemos dos hijos que son dos bebés que buscamos, yo hice la denuncia perimetral porque no quiero que se acerque de mi casa", afirmó la mujer en declaraciones al canal América. Y agregó: "Mi hija contó todo en el colegio, lo que me hacía él, y ese fue el click. Leí de todo en el Instagram de él. Esto fue el sábado. No quiero que se acerque a mi casa".