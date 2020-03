La estrella pop Britney Spears calentó las redes sociales con publicaciones marxistas

"Ups, I did it again", cantaba Britney Spears allá por los '90, convirtiéndose en una de las estrellas del pop más influyentes de la década. La artista que brilló y sufrió una recaída post 2000 siempre se mantuvo activa en redes sociales, opinando y comunicándose con sus fans. En su última publicación de Instagram, Britney sorprendió al invitar a una huelga contra las políticas de Donald Trump y a redistribuir la riqueza cuando pase la pandemia de coronavirus.

"Nos alimentaremos mutuamente, redistribuiremos la riqueza, haremos huelga. Comprenderemos nuestra propia importancia desde los lugares donde debemos permanecer. La comunión va más allá de los muros. Todavía podemos estar juntos”, escribió la cantante de "Sometimes", "Lucky", y otros grandes éxitos. La alusión al muro es un claro dardo para Trump y su idea de "América para los americanos".

El texto compartido por la popera es de la artista hongkonesa Mimi Zhu y prosigue: “Llama a tus seres queridos, escribe cartas de amor virtuales”. Tecnologías como la comunicación virtual, el streaming y la radiodifusión son parte de nuestra colaboración comunitaria”.

El mensaje político del posteo de Britney Spears llamó la atención de todos sus seguidores que notaron el emoji de una rosa roja -símbolo emblema del socialismo- en el epígrafe de la foto compartida. El partido Socialistas Democráticos de América (DSA) ha sido rápido en aplaudir a la cantante con el eslogan “¡Es Britney, camarada!”. Algunos fans brindan por ella como la ‘reina del proletariado’.