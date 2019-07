La empresa que contrató el Gobierno para la transmisión de los resultados electorales criticó al kirchnerismo

El gobierno nacional contrató a la firma Smartmatic International Holding para que se encargue de aportar el software que permita la transmisión digital de los datos provisorios de las urnas en las elecciones presidenciales de 2019. La empresa, que tiene un complejo entramado societario con sedes en paraísos fiscales, ahora en declaraciones públicas apuntó en contra del kirchnerismo.

Pese a que debería tratarse de una compañía que mantenga a rajatabla la imparcialidad y la objetividad frente a los resultados electorales, opinó públicamente contra uno de los sectores políticos que participa en esas elecciones: el Frente de Todos.

En una entrevista con Matias Russo Coroman para Infobae, fueron consultados sobre las denuncias de posibles fraudes en el manejo de los votos.

LEA MÁS Elecciones 2019: el Gobierno contrató a SmartMatic, una empresa offshore

Ante esta pregunta, desde la compañía explicaron sin tapujos que se trataba de "una operación del kirchnerismo".

La empresa privada es además, de acuerdo a datos publicados por el The New York Times y The Washington Post, una offshore citada en Wikileaks.

Además de que el Estado argentino pagó 1.2 millones de dólares para su contratación, la empresa tuvo algunas denuncias por una serie de retrasos e irregularidades con las máquinas de votación.