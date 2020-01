La desopilante respuesta de El Dipy a Abel Pintos por el exorbitante precio de su show

Luego del escándalo que protagonizó Abel Pintos en una ciudad de La Rioja, donde pidió unos 100 mil dólares para tocar 40 minutos, un conocido cantante de cumbia hizo una desopilante oferta laboral para remplazarlo.

A través de su cuenta de Instagram, El Dipy ironizó con que por la décima parte de lo que pide su colega del folklore, él esta dispuesto a tocar toda la noche y hacer otras tareas domésticas para pasar.

"Por el 10% de 6 palos te canto toda la noche. Cuando se van todos de la fiesta me quedo a limpiar la mugre, te desarmo el sonido completo, te llevo y voy a buscarte las bendis (hijos) un mes al colegio. Te salgo a buscar ofertas en el chino para que no gastes de más. Te barro todas las calles de la ciudad. Te hago de bombero, policía, de intendente, concejal, albañil y pintor. Te pego afiches para la fiesta. No gastas en hotel porque te duermo el banco de la plaza. La comida la sacamos de canje", sostuvo el cantante en su cuenta personal.

"Y si me queda tiempo te armo el sonido completo de vuelta y te hago de Maluma, Anuel, JBalvin y me pinto los labios, me pongo peluca y te hago de Natti Natasha. Pensalo Ayacucho, el número de contrataciones esta en mi perfil", cerró el ex participante del Bailando por un Sueño 2017.