La desagradable frase de Nelson Castro sobre Florencia Kirchner

Sin ningún tipo de información, el conductor de Todo Noticias (TN) Nelson Castro diagnosticó a Florencia Kirchner por la foto que subió Cristina Kirchner a la red social Instagram desde Cuba. "Ninguna de las patologías le impedían volver al país", dijo sólo por ver la imagen.

"La foto con Florencia es una foto que habla. Demuestra que ninguna de las patologías que tiene Florencia Kirchner le impedían volver al país. Lo que esos certificados médicos han dicho en relación a que la hija de la ex presidenta no podía venir a la Argentina porque era riesgoso eran todas mentiras. Creo que ese es el valor que tiene", sostuvo en una entrevista con Infobae.

Castro que conduce el Corresponsal por TN y que ahora desembarcó en Radio Rivadavia además opinó que Florencia Kirchner fue "víctima de su madre" Cristina Kirchner, debido a que -según el periodista- " le mandó esos cinco millones de dólares a su caja".

"Como todo es a veces tan obsceno en un momento habrá alguna falta de mérito para la hija de la ex presidenta. No tengo dudas de que ella no ha sido partícipe voluntaria de los delitos, ha sido, entre comillas, víctima de su madre, que le mandó esos cinco millones de dólares a su caja, ha tenido que firmar papeles… ¿Qué va a decir un hijo ante el padre y demás? Eso demuestra cuál es la responsabilidad de los padres en cuanto a complicar a los hijos", afirmó.

Acerca del gobierno de Mauricio Macri, Castro sostuvo que "ha representado una pérdida de una oportunidad fenomenal para la Argentina. Reconozco que ha tenido todo un componente republicano que no estaba presente en el kirchnerismo, pero la soberbia, la ineptitud y la miopía para enfrentar la realidad es una cosa que estremece".