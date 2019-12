La contundente respuesta de Santiago Cafiero a Ernesto Tenembaum cuando le preguntó por qué "fracasó" el peronismo

El próximo jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, reinvidicó al peronismo frente a los conductores de Net Tv María O´Donnell y Ernesto Tenembaum, quienes preguntaron por qué fracasó el movimiento político más trascendental que tuvo la Argentina.

"El peronismo no fracasó, lo que evidentemente hay son asignaciones pendientes. El peronismo puede fijar un norte y tener aciertos y fracasos. El peronismo no pudo haber fracasado, porque sin el peronismo no habría matrimonio igualitario, no habría universidades públicas gratuitas", afirmó Cafiero que fue interrumpido.

"Pero el radicalismo tuvo algo que ver con la universidades gratuitas", afirmó O´Donnell que fue desmentida por Cafiero, quien respondió: "Con lo grauito no. Tuvo que ver con la autonomía universitaria, pero la gratuidad se dio en 1949, en el gobierno peronista". Los conductores no replicaron.

Otro cruce se dio por la Asignación Universal por Hijo (AUH). "Todo el andamiaje de políticas sociales que aún hoy están vigentes en la Argentina son producto de políticas peronistas. La AUH, una política que se ve como emblema y se intenta replicar en el resto del mundo la realizó un gobierno peronista", sostuvo.

En ese momento, O´Donell intentó achacar: "Era una inciativa de Víctor De Genaro y Elisa Carrió". Como respuesta, Tenembaum retrucó: "Lo que pasa es que el progresismo escribe libros, cuando el peronismo hace política".