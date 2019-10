La comisión que preside Adolfo Pérez Esquivel reveló los periodistas que chatearon con Marcelo D'Alessio

El espía Marcelo D’Alessio mostró una aceitada interacción con referentes de medios de comunicación para lograr la publicación de sus operaciones ilegales y extorsivas. Así se desprende de un nuevo informe de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) que expuso chats entre el falso abogado y los periodistas Jorge Lanata, Luis Majul, Nicolás Wiñazky, Gustavo Gravia (sic); Rodrigo Alegre, Rolando Graña, Guillermo Laborda y el ya mencionado Daniel Santoro.

En un extenso informe del organismo que preside el premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel, al que accedió El Destape, la CMP analizó la interacción dinámica de D’Alessio con actores de los medios de comunicación, de cuyo análisis "emergen indicios de una posible articulación de inteligencia ilegal y esta esfera comunicacional y mediática". En ese vínculo, se destacó que el espía funcionaba como fuente periodística con información ilegal.

Particularmente, en el caso de Gabriel Traficante (Aduana) y Gonzalo Brusa Dovat (ex PDVSA), "enviaba datos vinculados a sus investigaciones para que fuesen publicados en reconocidos medios gráficos y televisivos de alcance nacional”. Ejemplo de ello, se hizo mención a archivos con informes audiovisuales y notas escritas de los periodistas Jorge Lanata, Nicolás Wiñazki, Luis Majul, Rodrigo Alegre, Guillermo Laborda, Gustavo Gravia, Rolando Graña y Daniel Santoro, entre otros.

En la computadora de D’Alessio se hallaron carpetas con archivos de informes televisivos en los que pudo ubicar sus operaciones. Uno de ellos es el correspondiente al 2 de diciembre de 2016, una grabación del programa de Luis Majul en el canal América Tv , en el que se dio la siguiente secuencia que detalló la CPM:

Daniel Santoro: 1800 contenedores paralizados en el puerto de Bs As. Lo nuevo: el personaje es Gabriel Traficante está nombrado en la causa como quien manejaba las DJAI. Esta semana se viene un escándalo enorme.

Luis Majul: el martes puede ser un día complicado, es muy posible que Bonadio vaya a buscar a Cristina con la fuerza pública.

En la hipótesis de la investigación se señaló que la pata mediática fue central para llevar adelante las extorsiones del falso abogado. En esa línea se encontraron imágenes tomadas del canal TN. Una del 6 de octubre de 2017 muestra a Patricia Fernández, involucrada en la causa de los contenedores, con el zócalo "la lujosa vida de la militante K" y la imagen de los periodistas Martín Wiñasky (sic) - en referencia a Nicolás -, Rodrigo Alegre, Luciana Geuna y Sergio Farella.

Mención especial para el caso de Jorge Lanata y su programa Periodismo Para Todos, en particular la emisión del 4 de noviembre de 2017, en la que el hombre de Clarín afirmó: “En la investigación por la causa de los contenedores, no se si se acuerdan, ahí está hasta las bolas el Mono Minicelli - el cuñado de De Vido - que estuvo prófugo. Por eso estuvo prófugo. Detuvieron a una señora que se llama Gladys Patricia Fernández, alias Patri, una puntero kirchnerista vinculada a Cristina. Bueno, quiso sobornar ahora a un funcionario para sacar un contenedor para dos empresarios. Uno se llama Gabriel Garcés y el socio se llama Gabriel Traficante (chistes con el apellido). La banda ya venía siendo monitoreada y no eran tipos discretos, mirá las páginas de Facebook de los tipos de la banda. Esos autos, esas casas”.

La CPM hizo especial hincapié en la articulación de D’Alessio con los medios de comunicación para publicar sus operaciones extorsivas y lograr su objetivo. En ese contexto se dieron ciertas conversaciones con los periodistas mencionados para lograr la publicación de sus contenidos. Del análisis de los chats de D’Alessio se desprenden algunos con el contacto “Gustavo Gravia”.

El 19 de octubre de 2016, en referencia a Gabriel Traficante, el falso abogado escribió: "Hola Gustavo. Una buena y una mala. Buena: conseguí más data de este hombre. Ya está mencionado en la causa. Lo nombró Federico Tiscornia en su declaración. Tiscornia ya se acogió a la figura del arrepentido. Se lo menciona como socio de Juan Pablo (coreano), de Fuego Vestilleros y de la Firma Ambika. Tengo un montón de direcciones y 12 vehículos con sus patentes. Incluidos dos Mercedes y dos BMW. Y más empresas y vínculos nuevos y novedosos".

La CPM aseveró que, de la conversación, “se deduce que hablan sobre la difusión mediática del caso aduana”. En esa maniobra de difusión, “Gravia” le sugirió formas de anunciar el informe, lo que fue aprobado por D’Alessio, chat - ocurrido entre el 13 y 15 de noviembre - que se transcribe a continuación:

Grabia: Podemos llegar a decir algo así como... atención que esta semana puede haber novedades importantes en la Aduana

D'Alessio: Excelente!!!!

Grabia: Hay un importante empresario en la mira

Grabia: Vamos para adelante. Hablamos con Gómez Centurión. El jueves grabamos en la aduana. Respuesta de Majul. Informe central el domingo. Bingo.

D'Alessio: Q grande!! Espero haberte hecho quedar bien

Unos días más tarde, el contacto agendado como “Gustavo Gravia” le informó a D’Alessio que la promoción del informe se iba a demorar. Así se desprende de un mensaje enviado el 19 de noviembre de 2016, en el que sostuvo: “Nosotros estamos avanzando más lento de lo que preveíamos. Pero vamos a seguir con el tema y vamos a hacer algo grande. Este domingo no vamos a adelantar nada aún pero lo estamos haciendo crecer. Si ellos están apurados, que lo larguen con Graña o con quien quieran. Nosotros lo vamos a seguir. Si tienen paciencia, buenísimo. Pero creo que nos faltan algunas cosas”.

Los analistas de la Comisión Provincial por la Memoria también encontraron chats con otros periodistas de medios de alcance nacional a los que D’Alessio les pidió si podían publicar sus operaciones ilegales.

El 9 de noviembre de 2016, le escribió al contacto “Guillermo Laborda”: "Me podés hacer esta gauchada? Para mí es importante willy. Igual son todos sobrenombres”. El 22 del mismo mes chateó con Rodrigo Alegre, a quien, vanagloriándose de sus trabajos, le aseguró que “no hay detalle sin chequear”.

Días más tarde, el 30 de noviembre, le envió un mensaje a Rolando Graña y, después de mandarle una nota publicada por Santoro ("Mafia de la aduana: la Justicia busca ahora a Mister Corea"), le dijo: "Si no tocamos, por razones obvias a miniccelli, te animás a hacer un programa sobre traficante?”.

Todas estas conversaciones están vinculadas al caso aduana, en especial al de Traficante, quien denunció haber sido víctima de una extorsión por parte de D’Alessio. En su declaración, publicada por El Destape, manifestó que el falso abogado le exigió dinero para no involucrarlo en la investigación y lo “apretó” con publicaciones de notas periodísticas en los medios de comunicación, con especial mención a Daniel Santoro, periodista de Clarín. Según el mismo informe de la CPM, este hombre participó en al menos ocho de los once casos extorsivos analizados hasta el momento.