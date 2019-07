La chicana de Cristina Kirchner al gobierno por los “productos esenciales” y el “crecimiento invisible”

La precandidata a vicepresidenta por el Frente de Todos, Cristina Kirchner, presentó su libro “Sinceramente” en Mendoza y se refirió a la crisis económica que atraviesa el país con una chicana contra el presidente, Mauricio Macri, sobre “el crecimiento invisible”.

“Yo estaba en Cuba, en febrero de este año, había ido por lo de Florencia y me llegaban mensajes desde Buenos Aires de que faltaba leche en los supermercados. Voy a decir la marca porque mirá el lío que se armó por no decirla, era la Armonía”, comenzó su exposición la ex presidenta.

Y lanzó: “Como ustedes saben, era una leche que estaba dentro del programa que el Gobierno recicló, primero era Precios Cuidados, ahora Precios Esenciales, como dijo El Principio, lo esencial es invisible a los ojos”.

“Vos que sos un literato, El Principio dijo que lo esencial es invisible a los ojos, ellos dijeron que el crecimiento era invisible, todo con esta gente es invisible. Hasta la comida”, remató.