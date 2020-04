Axel Kicillof presentará la oferta a los acreedores el martes

Tras la presentación de la oferta del Gobierno nacional, la provincia de Buenos Aires mostrará su propuesta a los acreedores el próximo martes. Los lineamientos de la solicitud a los acreedores será parecida a la de Nación e incluirán también un período de gracia.

La reestructuración bonaerense involucrará los U$S 7.148 millones de los bonos con legislación extranjera en manos de privados que el gobierno que dirige Axel Kicillof no puede pagar. Como había anticipado hace diez días el ministro de Hacienda provincial, Pablo López, además de los recortes buscará conseguir una etapa de no pago "de magnitud suficiente para que la Provincia pueda volver a retomar un sendero de crecimiento sostenible y atender las necesidades críticas a nivel social y de infraestructura".

Según pudo saber El Destape, el gobernador presentará su oferta el martes. Estará alineada a la del ministro de Economía, Martín Guzmán, pero las quitas serán menores y la tasa más elevada, debido a que los títulos soberanos siempre consiguen mejores condiciones que los sub-soberanos. La excepción a la regla suele ser Neuquén, que puede poner las regalías del petróleo como garantía.

La deuda externa de la Provincia asciende a U$S 10.913 millones. El proceso de reestructuración involucrará los U$S 7.148 millones de los bonos con ley foránea, por lo que deja afuera los U$S 706 millones con organismos multilaterales, U$S 1.763 millones con el Gobierno nacional y ANSES y los U$S 803 millones en pesos.

Ante Alberto Fernández y los gobernadores en la quinta de Olivos, hoy Guzmán explicó que la propuesta nacional tendrá un periodo de gracia de tres años, una quita de capital del 5,4% y de intereses del 62%. De esta manera, el Estado no debería hacer ninguna erogación hasta recién 2023.

Además, la oferta establece fijar un cupón promedio a una tasa del 0,5% y esa tasa “iría creciendo pero en niveles sostenibles”. Por ende, el interés promedio que pagaría Argentina seria del 2,32%.