Kicillof en Cacharí: "Les propongo recuperar la identidad de la Provincia"

El candidato a gobernador bonaerense, Axel Kicillof, recorrió la localidad de Cacharí, donde estuvo con productores agropecuarios y pidió cambiar la historia de la provincia de Buenos Aires para que "en cada municipio se pueda nacer, vivir, estudiar y trabajar".

"Lo que me preocupó es que sin tener los datos concretos, porque no hay accesibilidad a los datos dije que a la provincia le faltan 80.000 millones de pesos para cerrar el año incluido. Estos son los cálculos más precisos que puedo tener, pero lo hice con prudencia, porque sé que no son exactos. Ahora a mí lo que me tiene muy asustado es que ningún funcionario de la provincia de desmintió. Si no lo han dicho, me temo lo peor", afirmó Kicillof.

El candidato a gobernador de la provincia con más población de la Argentina alertó al gobierno de María Eugenia Vidal: "Si van a pagar las cuentas que no se a costa de vaciar el Banco Provincia o la caja del Ioma. Como si dice eso sería desvestir un santo para vestir otro".

"Tenemos una unidad muy diversa y muy amplia que es el resultado de un trabajo de cuatro años de darle una alternativa a los que nos votaron en 2015 y a los que no", afirmó Kicillof quien manifestó que continuarán "escuchando a todas las personas, cuerpo a cuerpo como lo hemos hecho hasta ahora".

Desde Cacharí, el postulante pidió a los habitantes del partido de Azul que voten a Nélson Sombra, el candidato del Frente de Todos. "Les propongo recuperar la identidad de la Provincia y así construir una identidad común, una identidad bonaerense", afirmó.