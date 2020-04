Juana Viale contó que Mirtha Legrand sufre "momentos de angustia" por la cuarentena

En las últimas semanas, Juana Viale está a cargo del programa de su abuela, Almorzando con Mirtha Legrand y, en su rol de conductora, reveló que la estrella de Canal 13 está viviendo de una manera muy complicada la cuarentena obligatoria.

"Mi abuela está bien, pero a veces llora, se angustia, como todos", comentó la actriz que está encargada de reemplazar a Mirtha hasta que termine el aislamiento social, prevenitvo y obligatorio.

En la charla con el resto de sus invitados, Juana Viale reveló que no solo Mirtha Legrand está sufriendo la cuarentena obligatoria, si no que además sus hijos "no tienen conciencia de lo que es y hay una cuestión emocional que la expresan con mucha angustia".

Desde hace más de un mes, que Legrand, de 93 años, no conduce el programa y eso significa un fuerte dolor para ella, según revelaron en varias oportunidades.