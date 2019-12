Jorge Sampaoli negó haber renunciado a Santos y pidió pruebas

El entrenador Jorge Sampaoli aseguró que no renunció de manera oficial al Santos de Brasil pese a que había sido anunciada su salida. El técnico argentino negó las versiones sobre el cese de su contrato en declaraciones al medio brasileño Lance, donde también criticó al presidente del club, José Carlos Peres.

"No renuncié oficialmente. Esa es la verdad. El club tiene que ser responsable y mostrar la documentación que pruebe mi despido. Ahora estoy seguro de que me voy a ir. Quiero estar lejos de éste señor", aseguró el ex DT de la Selección.

Es claro que Sampaoli no seguirá en Santos, pero la discusión pasa por la cláusula de rescisión millonaria que tienen tanto él como su cuerpo técnico. Para cancelar el contrato de forma anticipada, el oriundo de Casilda debe pagar 2.5 millones de dólares más otros 3 por el resto de sus colaboradores.

No obstante, el campeón de América con Chile sostiene que no renunció sino que fe Peres quien lo despidió. De esa forma se iría gratis del club.

Mientras todo parece tener camino de disputa judicial, Sampaoli ya empezó a aparecer en el radar del Napoli debido al pedido de sus hinchas. El elenco italiano se despidió a Carlo Ancelotti en las últimas horas.