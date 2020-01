Jorge Rial hizo un sorpresivo anuncio laboral a sus seguidores de redes

En medio de unas breves vacaciones, Jorge Rial respondió preguntas en Instagram y se animó a contar con detalles qué le espera para este 2020.

En un ping pong de preguntas y respuestas vía redes, el conductor de Intrusos aclaró varias cuestiones.

El primero fue en el sentido laboral más estricto. "¿Sigue el programa por muchos años más?", se cuestionó una seguidora, a lo que el periodista contestó: "Dos años más por lo menos". Consultado además sobre su vuelta al ciclo aclaró que volverá "el primer día hábil de marzo".

Frente a eso, le aclararon: "¿Pero vas a aparecer sorpresa en el programa estos dos meses? Porque se te extraña cuando no estás", y el respondió: "Por ahí si".

También, adelantó: "Hoy los reyes me trajeron de regalo una excelente noticia laboral". Y profundizó: "Pensé que no volvía, pero me convencieron. Ampliaremos".

Así, aumentó la intriga de miles de usuarios que comenzaron a preguntarse de qué se trataba. Entre las opciones están la de sumarse a A24 con un programa político nuevamente, a Radio La Red en reemplazo de Eduardo Feinmann o para la conducción de Gran Hermano.