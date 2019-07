Jorge Rial enfureció y apuntó en vivo contra América por una nota a Morena

Jorge Rial se enojó con el canal América TV por el tratamiento de la situación que atraviesa su hija Morena, quien atraviesa una separación con el padre de su hijo.

Después de realizar una denuncia por violencia de género, este miércoles Morena fue hasta la Oficina de Violencia Doméstica acompañada por su abogado para ampliar la restricción perimetral. En medio del proceso, el programa Involucrados la entrevistó y la mostró llorando en crisis, situación que enfureció a Jorge Rial. Frente a esto, salió a responder en la apertura de Intrusos.

''Después de ver a mi hija en el programa de Iúdica, no la estaba pasando bien, yo trato de no hablar de esos temas por respeto a mi hija y a mi nieto, y por respeto a las miles y miles de mujeres porque pasan por esa situación’’, empezó a explicar.

"Verla a mi hija que hoy fue a ampliar la perimetral no es linda esa imagen, sobretodo un minuto antes de que yo salga al aire, porque me da vergüenza esto, me da vergüenza esta situación, ver el nombre de tu hija que sea tendencia, porque son temas delicados’’, afirmó.

Además, el periodista dejó en claro que no deseaba hablar del caso, por tratarse de su hija y de su nieto que tiene sólo tres meses de vida, y que lo ponen en esta situación por presión del canal.

''No quería llegar a hablar de esto en mi programa de este tema. Lo que hago es la contención como padre y es lo que tengo que hacer, pero te obligan, por un descuido o vaya a saber porque, no te cuidan los que te tiene que cuidar, esto es lo que siento, que lo hagan en otro lado está bien, es competencia, pero es como llegar a tu casa y que te caguen a piedrazos adentro de tu casa’’, apuntó.

''Tengan un poquito de consideración hacia un compañero, no es fácil ver a mi hija como la vi hoy. Casi todos los colegas me llaman para preguntarme, no fue este el caso, y ahora me obligan a mí a hacer algo que no quería, a contarlo públicamente’’, criticó.

Y furioso confirmó: 'los que te cagan a piedrazos, te meten el dedo y te hacen molinete son tus propios compañeros’’.

''Me iba a hacer el tonto me la ponen menos cinco a mi hija llorando en pantalla gigante haciendo una perimetral, que pensaban que yo iba a arrancar el programa hablando de otra cosa, nunca me caractericé por hacerme el boludo’’, finalizó.