Jorge Lanata: "De chico era peronista"

El periodista ultraoficialista Jorge Lanata sorprendió con una confesión sobre sus inicios en la política que habrá causado resquemores en sus seguidores: de chico era peronista.

"Cuando era chico vivía en Sarandí, la parte pobre de Avellaneda, en un barrio donde las señoras salían a la vereda a hablar mal de los demás. Ahí crecí y ahí solo podías ser peronista; y yo lo era", admitió el conductor, entrevistado por el portal Infobae.

También aclaró que fue una herencia materna: "Mi mamá era peronista también, es de los pocos recuerdos que tengo de ella, ya que murió cuando yo era muy chico. Ella era peronista del Perón que era un mito, el de los años 50".

Por si fuera poco, tuvo duras palabras contra Mauricio Macri: "Creo que no es un líder político. Hay algo de su punto de vista macro, algo que él intuyó y que está bien: hay gente que quiere que este país deje de ser corporativo, que se deje de gastar guita al pedo, que cambie y se vaya transformando en un país más en serio.

Y concluyó: "Creo que Macri ganó de casualidad, pero eso lo intuyó y lo impulsó a ganar. Yo preferiría otro tipo de dirigente, alguien que expresara el espíritu de estos tiempos y que llevara adelante una transformación. Yo creo que acá pensamos que los cambios son rápidos, pero los cambios verdaderos son lentos. Esto va a cambiar en 30 años, no en cinco: es mentira que va a cambiar en un lustro. Tenemos que ser mejores, laburar más, estudiar más, comprometernos más; en caso contrario no va a cambiar nada. Ese mensaje Macri no lo tiene: él terminó siendo algo -y ya lo era antes- de la corporación. Lo prefiero antes que los kirchneristas, obvio, pero no es un candidato que yo vote con gusto. No me enamora".