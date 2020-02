A un mes de haber sido despedido como entrenador de Barcelona, Ernesto Valverde reapareció en escena y llamó la atención su deteriorado aspecto. Con una barba que delata falta de cuidado y el pelo no tan arreglado como en su época de DT, quien supo dirigir a Lionel Messi parece haber padecido por demás la exigencia de un club tan grande como el catalán. De hecho, las fotos son elocuentes.

"¿Por qué he salido? No es una pregunta para mí. Hay una parte de nuestro oficio que tienes que aceptar. ¿Te gustaría que fuera de otra manera? Pues sí", manifestó el ex DT 'Blaugrana' en el marco del cuarto Bilbao International Football Summit (BIFS'20). De hecho, Valverde aseguró que no piensa volver a dirigir en el corto plazo: "Tengo decidido estar un tiempo parado porque llevo mucho tiempo entrenando. Aunque si llega una oferta importante, lo pensaré".

🔙 Valverde reaparece tras su salida del @FCBarcelona:



🤷‍♂️ "No pienso en que haya sido injustamente tratado"



📺 #Golazo pic.twitter.com/KVfUJ4giS7 — El Golazo de Gol (@ElGolazoDeGol) February 13, 2020

Su imagen causó impacto en las redes sociales y muchos usuarios se hicieron eco de la misma. "Parece un náufrago", soltó uno de ellos. Lo cierto es que Valverde fue despedido de Barcelona por los malos resultados y la forma irregular de su equipo. Aún con Messi en cancha, claro.