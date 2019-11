Hebe de Bonafini elogió a Alberto Fernández por el golpe en Bolivia: "Parársele a los yanquis así es muy difícil”

La Presidenta de la asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe De Bonafini, se refirió a la situación en Bolivia, elogió a Alberto Fernández por ser "aguerrido" en sus definiciones y lanzó duras críticas contra el gobierno.

“No lo conocía tanto a Alberto Fernández y pensaba que no era tan aguerrido, sino más cauto. Vamos a ver cuando asuma”, aseguró. Del mismo modo indicó que “Alberto Fernández reaccionó (con Bolivia) muy bien; mucho mejor de lo que pensaba. Parársele a los yanquis así es muy difícil”, aseguró, en diálogo con El Destape Radio.

La dirigente de derechos humanos planteó que “estoy contenta porque ganamos pero el 32% del país sigue estando. Ese 32% es una raza muy hija de puta”. En la misma línea, ponderó la presidencia de Néstor Kirchner: “Entre bajar los cuadros, entregar la ESMA y decir que nuestros hijos son compañeros, ¿qué más puede pedirse?”.

“Yo les tengo miedo a los gordos de la CGT, los veo en la televisión apoyando a Alberto pero nunca estuvieron de este lado. Hicieron una vuelta carnero”, advirtió Hebe. Asimismo y en torno a Bolivia indicó que “yo no sé cómo se les ocurre llamar a la OEA, es como llamar al zorro para que cuide las gallinas”.

“Asusta lo que pasa porque estamos solos. Tuve mucho miedo que maten a Evo”, agregó. Y advirtió: “En Argentina a los milicos no les da para hacer un golpe de Estado porque hemos salido a la calle todas las veces. Tenemos otra formación”. Asimismo agregó: “Creo que hace rato que al menos en parte el Ejército argentino no es el de los malditos, es el que formaron Nilda y Néstor”. Y concluyó con una crítica al presidente. “Macri no nos sorprendió. Dijimos desde antes que asuma que iba a hacer lo que hizo”.