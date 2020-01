Habló "el pibe de la riñoñera": ¿Quién es el hombre detrás del video viral?

Pablo Cal, el protagonista del video viral del hombre con la riñonera cantando enfrente a Casa Rosada frente a unas señora que protestaba en contra de Alberto Fernández: "Me iba a ir de vacaciones, perdí el vuelo y me volvía a mi casa cuando vi una marcha opositora en Plaza de Mayo, me acerqué. Intenté hablar con la gente de la marcha pero no se podía, solo repetían 'Cristina chorra'". Por otro lado afirmó: "Antes de empezar a cantar le pregunté a uno de los Policías que estaba custodiando la marcha y él me dijo: 'Estamos en plena libertad de expresión, vos podés cantar lo que quieras'".

En declaraciones con El Destape Radio con el programa “Maldita Suerte”, Pablo Cal dijo: "Vi que la bandera indicaba que el Presidente se encontraba dentro de la Casa de Gobierno y empecé a cantar. En ningún momento los miraba a ellos, sólo cantaba mi postura de agradecimiento a Cristina y a Alberto, mirando la Casa Rosada".

Por otro lado, Cal afirmó: "Apenas empecé a cantar se acercó una señora con una cruz y una bandera argentina y me dijo 'Te vas a morir'. Enseguida vino otra señora y también me gritó: 'Vos no podés estar, es nuestra marcha'". Al ser referirse a la situación, Cal contestó: "Yo estaba con toda mi energía vacacionera y lo último que quería era meterme en un quilombo".

Cal o “el pibe de la riñonera” como se lo conoció en redes sociales contó: "Me gritaban parásito, chorro, se robaron un PBI”. Al ver el clima de hostilidad de los macristas, Cal le consultó a los policías si se podía parar a cantar al lado y me dijeron que no había problema que era libertad de expresión”. Cuando la señora me increpó le dijo “Estoy haciendo mi marcha al costado, no sabía que tenían reservada la puerta de la Casa Rosada".

Por último, "En un momento, una de las señoras dijo algo de Kicillof y, ya que estaba con los agradecimientos y las bienvenidas, ¿Cómo no se lo iba a cantar a Axel, también?".