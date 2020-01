Guillermo Barros Schelotto fue el único protagonista vinculado al fútbol argentino que se pronunció a favor de la designación de Mauricio Macri como presidente en la Fundación FIFA. Habiendo sido futbolista durante la gestión del líder de Cambiemos al frente de Boca, forjaron una buena relación y su saludo fue condenado por los hinchas de Boca en las redes sociales.

Muchas felicidades a @mauriciomacri por su nuevo cargo como Presidente Ejecutivo de la Fundación FIFA.



Congratulations to Mauricio Macri on his new role as Executive Chairman of FIFA Foundation. pic.twitter.com/opfZtnkZ9s