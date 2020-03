El delantero argentino Giovanni Simeone, resaltó que River es "el más grande de América" y afirmó que le gustaría volver como una "revancha personal".

El atacante del Cagliari disputa la Serie A de Italia, pero no ve con malos ojos una vuelta al país. "Obvio, ¿cómo no? Es el más grande de América", dijo.

"Volver sería algo buenísimo, una revancha personal, y poder demostrar lo que soy ahora, con la experiencia que tengo y sigo sumando acá", apuntó en una entrevista con el programa Jogo Bonito (FM 93.1).

Sobre sus inicios en el 'Millo', donde estuvo hasta 2015 antes de pasar a préstamo a Banfield, Gio consideró que "era muy chico" y quizás "no tenía la experiencia o personalidad para jugar esos partidos". "Lo que necesitaba eran minutos. Fui a buscar los minutos que necesitaba. (Marcelo) Gallardo no me los dio y los fui a buscar en otros lados. Busqué lo mejor para mí. Necesitaba crecer. La única manera de seguir creciendo era jugar", indicó.

Si no es en River, al hijo del 'Cholo' también le gustaría vestir la camiseta de otro grande argentino. "Tengo el tatuaje de la firma de mi abuelo, que es hincha fanático de Racing. Me llevaba de chico a la cancha, a comer las hamburguesas del estadio, que son las mejores del mundo, ja. Espero que mi abuelo me pueda ver ahí", contó.