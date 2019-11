Frozen 2 estrena nuevo adelanto a semanas de su estreno mundial

Frozen 2 (2019) se prepara para llegar a los cines de USA este mismo mes y ya no queda mucho más por adelantar sin spoilear parte de la trama. Como invitado en The Morning Show de Canadá, Josh Gad (que interpreta al simpático muñeco de nieve Olaf) presentó un nuevo vistazo de lo que va a ser Frozen 2.

Si bien mucho no cuenta, podemos observar que la princesa de hielo Elsa debe partir hacia una nueva misión y no ira sola, pues su hermana y su yerno la acompañarán en la aventura. Nuevas amenazas se acercan al reino, solo queda ver la película para descubrirlas.

Frozen 2 llega a los cines de Estados Unidos el próximo 22 de noviembre. En Argentina tendremos que esperar al 2 de enero de 2020. Mientras tanto podemos disfrutar de este corto y cantar "Let it go" en versión karaoke para anticipar el estreno.