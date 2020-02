Franco Soldano, jugador de Boca, reveló que hubo interés de River por él

El delantero de Boca Franco Soldano reveló que antes de llegar al 'Xeneize' hubo interés del River de Marcelo Gallardo por incorporarlo al 'Millonario'.

Luego de no tener mucha continuidad con Gustavo Alfaro, el goleador pasó a ser titular con Miguel Ángel Russo y atraviesa su mejor momento en el club. Sin embargo, la historia podría haber sido muy distinta si el jugador se sumaba a River antes de llegar al 'Xeneize'

Y no, no es sólo mera especulación, el atacante estuvo en el radar del 'Millo' y lo contó. "Tuvieron charlas con gente de confianza y con mi representante. Hubo interés de River por mí, antes de que me vaya a Grecia", afirmó en declaraciones a 90 minutos de Fútbol.

Y agregó: "En ese momento no se dio, las cosas pasan por algo. Hoy por suerte estoy acá, lo disfruto muchísimo y soy un agradecido de la oportunidad que estoy teniendo". Lo cierto es que Soldano juega para el 'Xeneize' y por sus pies pasa gran parte de las chances de que Boca gane la Superliga.