Fox Sports: Oscar Ruggeri aconsejó a Juan Román Riquelme y destrozó a Mario Pergolini por el recibimiento a Diego Maradona en la Bombonera

La visita de Diego Maradona a La Bombonera, por la última fecha de la Superliga, no deja de generar debates en Boca Juniors. Ahora quien se refirió al tema fue Oscar Ruggeri, que le envió un mensaje al vicepresidente 'Xeneize' Juan Román Riquelme.

Si bien todavía quedan algunas fechas para que el 'Lobo' visite La Boca las dudas sobre si existirá un recibimiento especial para Maradona, uno de los máximos referentes del club, continúan. Aunque en un primer momento el presidente de la institución, Jorge Amor Ameal, había deslizado que no existiría ningún preparativo luego el vice 1°, Mario Pergolini, señaló que van a "respetar a los ídolos" y que se le entregaría al menos una plaqueta por pedido de los hinchas.

"LOS DIRIGENTES DE BOCA TIENEN QUE DEMOSTRAR GRANDEZA CON MARADONA"#90MinutosFOX | "Si no le hacen un homenaje a Diego, me van a demostrar que tiene la mente chiquita. Están representando a un club, no a ellos mismos", sentenció Ruggeri sobre el recibimiento a Diego. pic.twitter.com/bdraQYggmJ — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) February 19, 2020

Sin embargo, Ruggeri no quiso dejar de intervenir y utilizó su lugar como panelista en 90 minutos de fútbol para darle un consejo a Riquelme. “Creo que acá Riquelme tiene que agarrar la bandera y esperarlo en la cancha. Lo tiene que llevar y acompañar, más allá del presidente y del vice", consideró el ex defensor.

Si bien sus colegas le advirtieron que sería "complicado", el 'Cabezón' usó el ejemplo de la invitación que Román le hizo a Ricardo Bochini para ver juntos desde un palco el partido entre Independiente y Boca. "Qué tiene que ver que tengan un problema personal, que no hablan, esto tiene que estar por encima. ¿No es que Boca está por encima de todo? Si Riquelme es grande y es inteligente, lo espera en la cancha, lo abraza, lo acompaña y se va al palco”, enfatizó.

De nuevo, el conductor Sebastián Vignolo y sus compañeros le señalaron que los conflictos de la dirigencia con el Diez no sólo están vinculados al apoyo político que le dio al macrista Christian Gribaudo en las últimas elecciones del club, sino que además el vice 2° y el mejor jugador de todos los tiempos mantienen un histórico enfrentamiento. No obstante, el ex Real Madrid no claudicó.

"SI RIQUELME ES GRANDE LO ESPERA A MARADONA EN LA CANCHA, LE REGALA UNA CAMISETA, LO ACOMPAÑA AL BANCO Y SE VA AL PALCO"#90MinutosFOX - Oscar Ruggeri consideró que el máximo ídolo xeneize debe agasajar a Diego en su visita a la Bombonera. pic.twitter.com/OeKp7GFUan — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) February 19, 2020

“Riquelme es dirigente ahora, no es manager ni ayudante del técnico, nada. Qué importa el enfrentamiento, ¿sabés las veces que nos peleamos todos y después nos vemos y nos abrazamos? No hace falta que salgan juntos porque después termina el partido y cada uno tiene su vida, sus amigos y su familia", apuntó.

Y enfatizó: "Si Riquelme es grande, eso lo va a hacer más grande todavía. Yo lo espero en la cancha, le regalo la camiseta con el nombre de él y me voy al palco”.

Pero Ruggeri no se quedó ahí y luego dirigió sus cañones contra Pergolini por sus palabras de los últimos días. El futbolista que supo vestir las camisetas del 'Xeneize' y de River recordó que cuando el ex CQC recibía a Diego en la radio o la televisión "se le caía la baba", mientras que ahora sostiene que se "portó mal" con la dirigencia.

"Diego es así. Los argentinos aceptamos a Maradona, primero que como jugador es indiscutible y después se aceptó este Maradona, listo. Está terminando toda su brillante carrera, todos los clubes le hacen un homenaje, se lo tienen que hacer como corresponde Pergolini y todos. Después cuando lo ven a Maradona los quieren abrazar todos, todos los que hablan por atrás cuando aparece Diego se mueren por sacarse una foto”, subrayó.

Al tiempo que criticó muy enojado: “Vamos a crecer. Vos podés votar a uno y no estar de acuerdo con el otro pero vas para adelante, dale. Dejense de joder con esto que atrasamos. ‘Como este no me votó a mi, afuera. Castigado’, no crecemos más como gente, como ciudadanos así. Que calentura me haces agarrar. Se hacen bandera propia y estos clubes, tan grandes, están por encima de todos".

En esa línea, Ruggeri preguntó de forma irónica si los dirigentes creían que los hinchas iban a silbar a Maradona porque le dio su apoyo al macrismo 'Xeneize'. Y volvió a cargar contra el empresario mediático al sostener que no le importa que le responda desde su programa de radio y pedir que se lo "pongan al aire" para charlar en vivo.

Por último, el 'Cabezón' volvió a referirse a Román y consideró que es "grande". "Si lo espera en la cancha yo le hago una reverencia", destacó antes de afirmar que "ahí sí" le demostraría que "es grande de verdad y no que tiene la cabeza así chiquita. Es sencillo”.