Florencia Kirchner contó cómo fue la persecución judicial en su contra: "Mandaban policías a mi casa"

La cineasta Florencia Kirchner, hija de la vicepresidenta Cristina Kirchner, habló de cómo la persecución judicial y mediática afectó su salud a tal punto que tuvo que internarse en Cuba y cómo fueron los últimos cuatro años.

A menos de un mes de haber regresado a la Argentina tras un año en Cuba, la artista rompió el silencio. En una entrevista con FutuRock, Florencia Kirchner relató: "Yo no venía bien de salud. Fui a hacer el curso (de guión de cine a La Habana) y de paso me iba a hacer el chequeo, que no dio bien. Entonces no hice el curso y ya me quedé ahí".

Advirtió, asimismo, que "lo que pasó en los últimos cuatro años fue más allá del ensañamiento mediático" y sostuvo: “Empezó a haber ensañamiento judicial, mandaban policías a mi casa, parecía que todas las semanas iba a pasar algo”.

“Tenía tres jueces que hacían conmigo lo que querían: eso fue lo que me enfermó a mí", disparó.

También, la cineasta explicó por qué mantuvo un bajo perfil cuando comenzaron a investigarla en varias causas judiciales: "Antes estaba todo más tranquilo y de golpe pasó todo eso. ¿Qué iba a hacer? ¿Salir de golpe contra una maquinaria judicial, mediática, política? No supe hacer otra cosa que guardarme. ¿Qué iba a hacer? Además, acababa de ser mamá".

No obstante, rescató que esa experiencia la ayudó a escribir y a encontrar su propia voz: “Me ayudó a seguir escribiendo encontrando una voz y sintiendo más honesto lo que estaba escribiendo".

"Había escrito algunos relatos, pero lo que venía pasando acá y todo el ensañamiento conmigo me tenía muy bloqueada", ahondó.

La hija de los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner se encuentra involucrada en las causas Hotesur y Los Sauces, en las que es investigada por su supuesta participación en una asociación ilícita que habría lavado dinero a través de hoteles.