Feinmann cruzó a sus colegas por defender a Evo Morales

El periodista Eduardo Feinmann ratificó su postura de defender el golpe de Estado en Bolivia y atacó a sus colegas que se pronunciaron contra el ataque a la democracia boliviana por parte de la derecha comandada por Luis Fernando Camacho.

"Yo no soy políticamente correcto, quieren que yo sea correcto, que yo siga a la manada, y no me interesa, échenme de todos los lugares que quieran, hagan lo que quieran conmigo, pero yo no voy a decir lo que quieren que diga el resto de mis colegas, no me den ningún Martín Fierro”, arrancó enfurecido el conductor de A24.

Y disparó: “Échenme de la profesion si quieren, no voy a decir lo que quieren que diga para decir que hubo lo que no hubo, no miro la realidad solamente con el ojo izquierdo, trato de ver la realidad con los dos ojos, les guste o no les guste”.

Asimismo, reiteró que "el señor Evo Morales lo que hizo fue huir" y agregó que "sabía que perdía (las elecciones), que nadie le creía, era un ladrón de la democracia".

El comentario de Feinmann toma más valor en estos días, ya que corrió el fuerte rumor que la radio no le renovaría el contrato al periodista para el próximo año.