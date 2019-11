Fariña dijo que no fue guionado y le agradeció a Bullrich y Garavano

Leonardo Fariña afirmó ante periodistas que nunca fue guionado y le agradeció a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y al ministro de Justicia, Germán Garavano. El testigo vip, que intentó involucrar a Cristina Kirchner en causas de obra pública, fue a Comodoro Py para explicar por qué renunció a integrar el Programa de Protección de Testigos.

"En ningún momento fuí guionado, presionado, inducido a decir absolutamente nada. En consonancia con lo que he dicho en sede judicial", afirmó Fariña sin que ningún periodista lo consultara acerca del tema.

"No tengo nada malo que decir con respecto a estos tres años en el programa. Jamás vi una irregularidad. Más que agradecimiento al director del programa, al ministro Garavano y a la señora Bullrich, porque el ministerio de Seguridad estuvo a cargo de la custodia", elogió Fariña.

En relación a la salida del programa de testigos protegidos, el ex marido de Karina Olga Jelinek expuso que se trató por cuestiones personales. "Fue por cuestiones personales, no me gustó la posición donde quedé con esto del DNU, que me lo endilgan a mí para tapar alguna irregularidad cosa que no es así", dijo Fariña tras declarar ante el Tribunal Oral Federal 4, donde se juzga la causa de la "ruta del dinero k".

El arrepentido en la causa contra Baez renunció a integrar el Programa de Protección de Testigos después de que el Gobierno intentara traspasar el control del Programa de Protección de Testigos a la órbita de la Justicia, pero sin éxito, por lo que continuará a cargo del Ministerio de Justicia de la Nación.

Un chanta. A @Intrusos vino con el guion escrito. Lo vio Marina https://t.co/HVZ2lvDQr0 — JORGE RIAL (@rialjorge) November 22, 2019

Al dejar de ser parte de ese sistema, el empresario dejará de vivir en la propiedad proporcionada por el Estado y de tener custodia policial las 24 horas, algo con lo que contaba desde el 8 de abril de 2016, cuando fue aceptado como "arrepentido" por el juez federal Sebastián Casanello en el marco de la causa conocida como la "Ruta del dinero K".

Una fuente confirmó a El Destape que Fariña fue guionado en una causa judicial y su ex abogada Giselle Robles acusó que el "valijero" le comentó que había "acordado con los servicios de inteligencia, que tenía que recibir mediante una casilla de correos determinados mails donde debía incluir en su declaración el tema de la obra pública con el objetivo de, a través de Lázaro Báez, llegar a Cristina Kirchner. El guión que él recibió es ese y fue a través de agentes de la AFI".

Después de esa declaración, Fariña obtuvo la excarcelación con la condición de seguir bajo el Programa de Protección de Testigos e Imputados.