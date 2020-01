Famoso periodista canceló a último momento una entrevista para el documental de Nisman

Nisman: El fiscal, la presidenta, y el espía, se convirtió en la miniserie furor de Argentina tras reflotar la causa Nisman y repasar la cadena de eventos que terminaron con el fiscal quitándose la vida. El director Justin Webster habló con el medio Serielizados acerca de su experiencia durante la filmación y aportó contundentes declaraciones contra un famoso periodista argentino.

"Me acuerdo que había un periodista muy conocido, no es esencial pero es llamativo, que canceló la entrevista 5 minutos antes de hacerla. Y esto no fue un trabajo de días, sino semanas, porque él tenía unos audios que nos interesaban y al final dijo que no", testimonió.

Con la salida de la producción de Netflix, se abrió una herida que aún no terminó de sanar en un sector de la Argentina y, al respecto, el cineasta opinó: "El fallecimiento del fiscal tuvo una resonancia hacia el futuro, hacia el pasado, en Argentina, globalmente, de lo político a lo personal. Y, tal vez, por eso eran todo dificultades. Nadie quería hablar sobre esto con nadie". A continuación, agregó que los rodajes en Argentina fueron mucho más difíciles que en Estados Unidos, escenario de entrevistas a agentes de la CIA y el FBI.

Si bien lo menciona en el transcurso de los episodios, Webster volvió a referirse a la causa como"el trabajo más difícil de su carrera", y le cuenta a la cronista Aloña Fdez Larrechi que "en Argentina la gente es dada a hablar de una forma muy elocuente, superficialmente elocuente, es muy difícil de definir". Así y todo, la miniserie documental se nutre de diversos testimonios, entre los que sobresalen la fiscal de la causa Viviana Fein, el ex espía de la SIDE Jaime Stiuso, y el imputado por facilitar el arma homicida a Alberto Nisman, Diego Lagomarsino.

Para cerrar, Webster se expresó en torno al atentado en la AMIA y la importancia crucial que tiene en la cronología que planteó en el documental: "Es una muestra de lo importante que es la verdad, y los únicos que realmente quieren la verdad son las víctimas. Es una advertencia sobre lo que puede pasar si no crees en la verdad, y las víctimas de esto son los familiares de las víctimas de AMIA".