Exclusivo: Mauricio Macri no fue a trabajar desde que asumió como Presidente de la Fundación FIFA

Mauricio Macri sigue de vacaciones. Tras un llamado de Pedro Rosemblat a la Fundación FIFA, se supo que el el líder de Cambiemos todavía no fue a trabajar luego de designado presidente ejecutivo de esa organización.

Arrancó una nueva temporada de Patrulla Perdida en El Destape Radio (FM 107.3) y Rosemblat protagonizó un divertido cruce durante una llamada telefónica a la Fundación FIFA. "Quiero hablar con Mauricio Macri", dijo Rosemblat, anunciándose en pleno llamado.

La respuesta llegó de forma inmediata y no fue una verdadera sorpresa: No había ido a trabajar. Pero no solo hoy, sino todos los días desde que asumió como Presidente de la Fundación. Además, cuando pidió hablar con alguien a cargo le dijeron que ya no había nadie en las instalaciones.

Ante tantas negativas,"El Cadete" se despidió con una chicana hacia Marcos Peña, que fue capturada por una telefonista confundida: "Si lo ve a Marcos Peña dígale que lo llamó El Cadete". ¿Te perdiste este momento o querés volver a escucharlo? Podés hacerlo desde Spotify: