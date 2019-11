Evo Morales se refirió al golpe de Estado en Bolivia y aseguró que "la OEA está al servicio de Estados Unidos"

Evo Morales, habló este miércoles por la tarde y brindó un discurso televisivo en el que se defendió de las acusaciones de fraude en las elecciones del 20 de octubre. "Nunca he pedido a las autoridades que hicieran algo ilegal", manifestó.

A un día de llegar a México tras vivir un golpe de estado y ser obligado a renunciar, habló con medios locales donde habló acerca de la situación.

"Vengo de las familias que practicamos el no mentir y el no robar", comenzó el líder indígena, que sostuvo que no pidió "ayuda" de ningún tipo a instituciones como el Tribunal Supremo Electoral.

Además, denunció que durante las movilizaciones convocadas por partidos opositores en su contra el día 21 de octubre se quemaron tribunales departamentales y actas de escrutinio en Potosí, Sucre y Pando. "Hubo fraude, fraude, fraude", manifestó.

Críticas a la OEA

Además Morales criticó duramente Morales a la OEA por el informe preliminar, en el que se reflejaron múltiples irregularidades durante las elecciones presidenciales. Al respecto, sostuvo: "La parte más importante dice que el MAS de Evo ganó, pero que no estaban seguros si en primera vuelta. Entonces, deberían haber dicho que había segunda vuelta, y no llamar a nuevas elecciones".

Ante esta situación, el exmandatario denunció que el organismo no se encuentra al servicio de los pueblos latinoamericanos, sino de EEUU. "Habría que cambiarle el nombre a Organización de los Estados del Norte", expresó.

Morales también se refirió a su renuncia, afirmó que se debió a los diversos actos de violencia que se dieron el día anterior, entre los que denunció la quema de la casa de su hermano y de varios de sus gobernadores, además de amenazas de muerte a múltiples funcionarios. "Ahora que renunciamos, paren. ¿Por qué siguen con la violencia?", preguntó.

"Mi gran delito es ser indígena, este es un problema de clases", concluyó el exmandatario, que denunció un motín y un golpe de Estado por parte de la Policía. "Faltando minutos para que yo renuncie, el comandante me pide la renuncia", agregó.

Además, Morales le pidió al Ejército que deje de usar las armas contra el pueblo y pidió a los diversos actores sociales lograr un consenso y una solución pacífica.